Ютазинский район, Татария, , 23:50 — REGNUM В Татарии остановили работу зоопарка, который создает «реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Передвижной зоопарк работал в поселке Уруссу Ютазинского района. Установлено, что на клетках с животными отсутствуют замки и иные удерживающие устройства. Барьеры, разделяющие вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах и вовсе отсутствуют. Кроме того, не ведется надлежащее наблюдение за хищниками, из-за неправильного расположения вольеров некоторых животных не видно наблюдающим сотрудникам зоопарка.

В адрес владельца внесено представление, работа зоопарка остановлена до устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, нередко и посетители зоопарка приносят вред животным. Так, в зоопарке Ижевска в начале октября погибла 4-месячная северная олениха по кличке Венера, перекормленная гостями. В желудке животного было обнаружено огромное количество пищи и, кроме того, пропиленовые нити и куски резины, что привело к закупорке желудка и его разрыву. Летом аналогичная беда произошла в зоопарке Пензы. Жеребёнок шетлендской пони Спарты погиб от заворота кишок. В зоопарке отметили, что несмотря на наличие большого числа табличек о запрещении кормления животных, посетители их просто игнорируют, что и привело к печальным последствиям.