Ижевск, , 23:31 — REGNUM Госсовет Удмуртии увеличил штрафы для нарушителей принятого в сентябре закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Нарушение тишины Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1977. СССР

Так, изменения размера штрафа не коснутся граждан. А вот для должностных лиц штраф увеличен до 10−15 тыс. рублей, для юридических лиц — до 25−50 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены штрафы за расклеивание афиш, объявлений на стенах, деревьях, остановках. Также вырастут штрафы за отсутствие урн у предприятий, а также несоблюдение норм по их очистке и содержанию. Введены штрафы за складирование снега на детских площадках и невывоз снега весной, а также за мойку автомобилей вблизи водоразборных колонок.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «закон о тишине» приняли 24 сентября. Теперь в Удмуртии нельзя шуметь с 22:00 до 8:00 в будние дни, а также с 23:00 до 9:00 в выходные. Также в документе предполагается наличие «тихого часа» с 13:00 до 15:00, но эта норма носит рекомендательный характер. Закон вступит в силу до декабря 2019 года.