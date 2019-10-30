Кито, , 01:24 — REGNUM Для расследования случаев насилия со стороны силовых ведомств в ходе массовых протестов 3−13 октября к Генеральной прокуратуре Эквадора обратились представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Прежде всего эксперты ООН запросили у Генерального прокурора информацию о днях протестов, отмеченных наиболее жестоким подавлением бастующих военными и полицией.

Сотрудники Управления также планируют опросить руководителей других государственных учреждений, лидеров общественных и индейских организаций и журналистов.

УВКПЧ ООН пробудет в Эквадоре со своей миссией до 8 ноября.

Напомним, в ходе 10-дневных антиправительственных протестов в Эквадоре погибли минимум 10 человек, ранения получили 1 340.