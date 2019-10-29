Кострома, , 23:25 — REGNUM В Костроме представили комплект открыток к 75-летию Победы под названием «Великая Отечественная война в творчестве костромских художников», — сообщает пресс-служба администрации города.

В наборе 20 художественных открыток. 500 комплектов отпечатаны в издательстве «Костромаиздат». На открытках — репродукции картин костромских художников. Их передадут в образовательные учреждения области, к юбилею Победы будут представлять на тематических выставках, дарить ветеранам.

Открытки — проект регионального Российского военно-исторического общества, который стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в этом году субсидий из бюджета города.

«Открытка приравнивается к произведению художественного искусства, это визитная карточка, пульс времени сегодняшнего дня. Сборник открыток — это достойный подарок к приближающемуся празднику — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это подарок ветеранам, это память для земляков, для молодёжи, которые знают историю, принимают участие в установлении имён павших», — прокомментировал инициатор проекта, заслуженный деятель искусств РФ Александр Бузин.