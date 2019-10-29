Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM В настоящий момент в базе данных Центра занятости населения Санкт-Петербурга значится порядка 35,5 тысяч вакансий. Чаще всего соискатели выбирают предложения для специалистов и менеджеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.

Работодателям Петербурга нужны сотрудники с разным уровнем квалификации и опытом работы, однако наиболее востребованы инженеры различных специализаций, программисты, повара, врачи и медицинские сестры, менеджеры, прорабы, водители автомобиля, каменщики, бетонщики, монтажники.

«В 2019 году люди, получившие статус безработного, чаще всего трудоустраивались специалистами и менеджерами — более 3 850 человек, а также подсобными рабочими — 1514 человек, профессию водителя выбрали 1 100 человек. Чуть реже петербуржцы становились администраторами, бухгалтерами и инженерами — в среднем по этим специальностям трудоустроилось по 850 человек», — отметили в комитете.

Также петербургские соискатели выбирают профессии продавца, диспетчера, кладовщика, повара, упаковщика, делопроизводителя и курьера.

Всем ищущим работу доступен поиск работы на официальном сайте Службы занятости населения (r21.spb.ru). По данным портала, в сентябре самыми популярными среди петербуржцев стали вакансии специалистов — их просмотрели более 5,8 тысяч посетителей сайта. Более 2,5 тысяч пользователей заинтересовали вакансии бухгалтеров.

«В «десятку» самых просматриваемых предложений входят: водители, менеджеры, воспитатели и помощники воспитателей, инженеры, медицинские сестры, экономисты», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, уровень безработицы в Санкт-Петербурге составляет 1,4% от общего количества рабочей силы — ищут работу 41 500 человек, однако официально безработными числятся всего 12 250 человек.

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