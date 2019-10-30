Копенгаген, , 01:22 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен объявила о расширении зоны для боевых учений с применением различной техники в районе Оксбёлля в Западной Ютландии.

«Эта территория на протяжении многих лет отводилась под проведение различных учений, и мы лишь хотим её несколько расширить, поскольку планируем практиковать больше полевой подготовки. Вооруженные силы, однако, смогут проводить такие мероприятия только 28 дней в году», — заявила глава датского военного ведомства. Жители близлежащих районов попросили министерство выбрать другое место, но, по словам Трине Брамсен, Оксбёлль — единственная территория, которая позволяет проводить учения с одновременным участием нескольких воинских формирований. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представители министерства обороны заявили, что все законы и обязательства в отношении сохранности природы в зоне учений будут соблюдены.