Челябинск, , 21:51 — REGNUM 35-летний житель Челябинска получил срок за обман 12 своих земляков. Он подписывал с ними договоры о трудоустройстве в районах Крайнего Севера, но не выполнял своих обязательств, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступная деятельность велась в 2016—2017 годах. Будучи директором одного из ООО, гражданин снимал офисы в Миассе и Челябинске. Он нанял персонал, который не знал о его преступных намерениях, а затем разместил объявления о том, что приглашает граждан работать на Север. С теми, кто обратился, заключались «трудовые договоры», в которых было прописано, что фирма оказывает лишь информационные услуги в сфере трудоустройства. А затем гражданин брал с людей деньги за первый месяц проживания и питания на новом месте.

После этого гражданин сообщал людям город, в котором их «ждут», название фирмы, а также свой номер телефона. Когда граждане на него звонили, то он отвечал им от имени представителя организации, якобы расположенной в северном городе.

После того, как пострадавшие приезжали, он прекращал отвечать на звонки. Ему удалось обмануть 12 человек в целом на более 195 тыс. рублей. В суде вину он не признал. Тем не менее ему назначено три года в колонии общего режима.