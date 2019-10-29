Посёлок Шиес, Архангельская область, , 21:51 — REGNUM Пост защитников Шиеса «Переправа» лишился вагончика — после невыполненных требований убрать самовольную постройку, силовики арестовали «дом» активистов.

Как сообщили ИА REGNUM активисты движения «Поморье — не помойка!» силовики, сославшись на статью 7.1 КоАП РФ — «Самовольное занятие земельного участка», опечатали и эвакуировали постройку. По словам защитников Шиеса, вагончик эвакуировали с затопленной печкой и на спущенных колесах.

Активисты подали заявления на незаконные, по их мнению, действия полиции.