Копенгаген, , 01:29 — REGNUM В настоящее время наступил период расцвета борнхольмского паука-птицееда, который в результате климатических изменений начал появляться и в других частях Дании.

По словам биолога и писателя Микаэля Штольце, для человека встреча с этим насекомым не несет никакой опасности. «Борнхольмский птицеед опасен только для мокриц и мух. Самка проводит весь свой жизненный цикл под землей, поэтому увидеть её по большому счету невозможно. Самцы же выходят на поверхность в осенний период», — отметил специалист. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В мире существует порядка 1500 видов пауков-птицеедов. Борхольмский птицеед сильно отличается от большинства тарантулов: размером он всего в 2 сантиметра в длину.