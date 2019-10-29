Ижевск, , 21:27 — REGNUM В Удмуртии проведут проверку в одной из школ Увинского района после сообщения депутата Госсовета республики об отравлении алкоголем ученика шестого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В частности, будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики района по исполнению законодательства об образовании и о профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе по предупреждению их гибели в результате суицидов.

При выявлении нарушений будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, ранее на заседании Госсовета депутат Олег Бобров («Справедливая Россия») заявил, что шестиклассник после того, как выпил с друзьями, попал в больницу. Депутат уточнил, что дети пили энергетик с водкой.

«Причем произошло это после соревнований, когда ребенок испытал физические нагрузки», — подчеркнул Бобров и заключил, что ребенок не мог даже ходить и его госпитализировали. Еще двоих подростков взяли на контроль. По мнению депутата, причиной инцидента стала недостаточность профилактической работы в школе и на районном уровне.

При этом присутствовавшая на сессии глава районного Совета депутатов Ирина Митрюкова опровергла слова Боброва. По ее словам, работа по профилактике достаточная — проводятся различные массовые мероприятия, также проходят заседания антинаркотической комиссии.