Архангельск, , 21:24 — REGNUM Негативная демографическая динамика подтолкнула одного из крупнейших работодателей Архангельской области — АО «ПО Севмаш» — заняться переподготовкой «взрослых» кадров.

Севмаш приступил к переподготовке предпенсионеров Sevmash.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, сегодня к обучению по направлению «3D-моделирование изделий в машиностроении» в рамках программы WorldSkills приступили девять заводчан.

«Наше предприятие одно из первых в Объединенной судостроительной корпорации присоединилось к программе. Считаем, что образовательные программы по международным стандартам WorldSkills сегодня весьма актуальны, учитывая увеличение доли трудоспособного населения старшего возраста, демографические изменения и требования в сфере судостроения. В результате обучения предпенсионеры могут повысить свой профессиональный уровень или получить востребованные на Севмаше новые навыки, а также документ о квалификации установленного образца», — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом Владимир Сыродубов.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область — аутсайдер по демографической нагрузке среди арктических регионов: население стремительно стареет, а рождаемость не покрывает миграционные потери.