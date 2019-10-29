Екатеринбург, , 21:19 — REGNUM В Свердловской области фотограф Дмитрий Лошагин не сумел добиться смягчения наказания. Он останется в колонии, пишет Накануне.Ru.

Лошагин просил перевести его из колонии в исправительный центр. Ходатайство 29 октября рассмотрел Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Судья решил отказать в удовлетворении просьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, фотограф отбывает наказание за убийство своей жены-фотомодели. Вначале суд его оправдал, но по итогам повторного рассмотрения дела в 2015 году он был осуждён на десять лет в колонии строгого режима. Свердловский облсуд затем незначительно смягчил ему приговор.

Сам Лошагин не признал за собой вины.

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