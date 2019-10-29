Копенгаген, , 21:23 — REGNUM 47-летний мужчина, имеющий датское и ливанское гражданства, был приговорен турецким судом к шести годам лишения свободы за пособничество терроризму.

Данное дело представляет интерес тем, что, согласно переданным турецкой стороной документам, 47-летний датчанин перевозил дроны и различное связанное с ними оборудование через границу в Сирию. Перевозил он именно те дроны, которые произвела датская фирма, проходящая в настоящее время по делу о снабжении вооружением террористов в Сирии и Ираке. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Согласно документам дела, осужденный датский гражданин находился в турецком городе Бурса. Там мужчина должен был встретиться с сирийцем, который в СМИ различных стран фигурирует как человек, осуществляющий вербовку боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот человек был впоследствии задержан вместе с 47-летним датчанином.