Копенгаген, , 21:14 — REGNUM Министр культуры Дании Расмус Прен заступился за игрока датской национальной сборной по футболу Матиаса «Занку» Йёргенсена, в адрес которого начала звучать критика за то, что футболист надел майку с надписью в поддержку турецких солдат.

В настоящее время Занка выступает за турецкий клуб «Фенербахче». Футболист, как и все остальные члены команды, надел майку с надписью «Родина вам благодарна» перед матчем с «Денызлыспором». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр культуры Дании, несмотря на свою критику в адрес самой надписи, вступился за игрока. «Я исхожу из того, что эта была групповая акция, и профессиональному футболисту сложно уклониться от подобного рода «служебных обязанностей». Я считаю, если бы у него был выбор, он не стал бы надевать эту майку», — заявил министр.

Совсем иную позицию по отношению к Занке занял депутат Фолькетинга от партий «Единого списка» Пелле Драгстед: «Зачем, Занка? Поддерживаешь убийство сотен мирных граждан, нарушение правил войны и этнические чистки курдского населения?» — написал парламентарий в своем твиттер-аккаунте.