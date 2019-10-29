Ашхабад, , 20:55 — REGNUM За то, чтобы попасть в список паломников, желающих совершить хадж к святыням Мекки, туркменистанцы платили чиновникам из духовного управления мусульман Туркмении взятки в размере от 10 тысяч до 15 тысяч манатов (от 182 тысяч до 273 тысяч рублей), передает Turkmen.news.

Ислам Дарья Драй © ИА REGNUM

Информацию о коррумпированности высокопоставленных работников муфтията ранее официально подтвердили и власти Туркмении.

Так, согласно данным генеральной прокуратуры Туркмении, в совершении коррупционных преступлений и злоупотреблении должностным положением уличены Ровшен Аллабердыев и Мухамметмурат Гурбангелдыев из управления туркменского муфтия, а также ведущий специалист отдела правительства по работе с религиозными организациями Гурбанберды Нурсахедов.