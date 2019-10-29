Копенгаген, , 21:00 — REGNUM Наследная пара Дании — Кронпринц Фредерик и Кронпринцесса Мэри — в рамках ежегодной акции «Звездные призы» наградит 26-летнюю датскую поп-звезду Яду (Эмили Мольстед Нёргор), которая несмотря на стресс продемонстрировала впечатляющие результаты в 2019 году. Вознаграждением станет сумма в 14 тысяч долларов.

В 2018 году Яда призналась, что имеет некоторые проблемы с переживанием стресса, однако несмотря на это певице удалось выиграть несколько наград в 2019 году. Так, сначала Яда победила в конкурсе P3 Guld. Затем, певица представила свой первый альбом под названием «I Cry A Lot» на музыкальном фестивале в Роскиле. Наконец, поп-звезда завоевала награду в конкурсе «Новая датская легенда». Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В совокупности призеры акции получат от наследной пары 180 тысяч долларов.