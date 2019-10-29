Архангельск, , 20:54 — REGNUM Полигоны ТКО Архангельска, Северодвинска и Новодвинска готовят к рекультивации. По предварительным оценкам, стоимость всех работ может составить более 1 млрд рублей. О этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

В настоящее время на трех полигонах начались комплексные геологические изыскания. Результаты этих работ лягут в основу проектно-сметной документации по рекультивации полигонов, выводимых из эксплуатации, которую власти городов рассчитывают получить к середине 2020 года.

«Действующие полигоны хранения отходов находятся в черте городов. В соответствии с федеральным законодательством, в ближайшей перспективе они должны быть закрыты и рекультивированы. Сегодня мы делаем первый шаг. Это необходимо для оценки как возможного объёма работ, так и способов грядущей рекультивации», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области началась кампания по ликвидации незаконных свалок. До конца года будут ликвидированы 77 мест накопления мусора. На эти цели выделено более 200 млн рублей. Всего на территории региона обнаружено почти 500 нелегальных свалок.

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