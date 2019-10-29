Махачкала, , 20:34 — REGNUM Членов организованной преступной группы, занимающейся контрабандными перевозками денег и ценных вещей, задержали в Дагестане. Злоумышленников поймали на границе с Азербайджаном при попытке вывезти из России военное оборудование, пишет 29 октября «АиФ Дагестан».

Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками центрального аппарата ФСБ России и контрразведки на контрольном пункте пропуска Яраг-Казмаляр.

Предполагается, что военная техника, которую пытались вывезти из России, была украдена со складов Минобороны РФ. Сообщается, что об операции и ее результатах доложено руководству страны.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу данной информации пока нет.

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