Москва, , 19:59 — REGNUM Превышение уровня содержания сероводорода в воздухе утром и днём на северо-западе Москвы экологи объяснили погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным специалистов Мосэкомониторинга, в Москве с 06:00 до 09:00 утра наблюдалось резкое понижение скорости ветра. Скорость ветра переменных направлений от северо-западного до юго-восточного составляла на приземном уровне с 0−1 м/с, на высотах — 2−5 м/с. Это в 3−5 раз ниже обычных значений.

Кроме того, в указанный период наблюдались температурные инверсии и изотермия, что создавало препятствия вертикальному перемешиванию слоёв воздуха. Ухудшение условий рассеивания вредных веществ привело к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха на всей территории Москвы.

Такие погодные условия создались из-за того, что Москва в ночь с 28 на 29 октября находилась в тылу циклона. Максимальная концентрация сероводорода была отмечена на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы «Народного Ополчения».

Ранее ИА REGNUM сообщало о «жёлтом» уровне погодной опасности, который был объявлен в Москве из-за сильного ветра, который ожидается в ночь на 30 октября.

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