Архангельск, , 19:37 — REGNUM Смена методики подсчета уровня бедности повлечет за собой улучшение статистических показателей, но едва ли отразит реальное положение вещей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель фракции ЛДПР в архангельском областном собрании депутатов Сергей Пивков.

«Тратить 1,3 млрд рублей на то, чтобы поменять методику — значит потратить деньги в никуда. Что то изменит? Мы все помним, что согласно майским указам президента, к 2024 году число бедных в стране должно сократиться вдвое. Складывается такое ощущение, что за счет бюджетных средств могут исправить только цифру, но не реальную ситуацию», — заявил депутат.

Пивков отметил, что вне зависимости от метода оценки уровня бедности, МРОТ не может быть использован как главный ее критерий.

«Сегодняшний уровень МРОТ — не показатель бедности. На эти деньги никто не может прожить. Его нужно либо увеличивать, либо вводить другие критерии», — заявил он.

По мнению Сергея Пивкова, щедрое «спонсирование» смены методики кажется нелогичным на фоне недофинансирования насущных проблем социально незащищенных граждан.

«Эти деньги, например, можно было бы направить на обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделяемых для многодетных семей. Сегодня семьям выделяют участки, непригодные для строительства, без коммуникаций», — напомнил депутат.

Он также заявил, что принцип адресности оказания мер соцподдержки неизбежно приведет к снижению числа получателей льгот, а значит — усугубит социальную напряженность.

«Так уже было в Архангельской области, когда мы ввели принцип адресности для семей, воспитывающих детей. Через год число получателей этих мер сократилось. Это хорошо или плохо? Я считаю, что плохо. И когда чиновники начинают говорить о том, что без принципа адресности меры поддержки могут получать семьи с хорошим достатком, то хочется им возразить: за мерами соцподдержки выстроятся те, кто в них нуждается», _ сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России: Росстат должен будет сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России. Реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года.