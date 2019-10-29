Сочи, Краснодарский край, , 19:27 — REGNUM 13 самостроев было снесено в городе-курорте Сочи Краснодарского края по решениям судов за последний год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Преимущественно под снос шли многоэтажные строения, возведенные там, где было разрешено строительство индивидуального жилья.

Так, накануне в Центральном районе Сочи по решению суда был снесен многоквартирный дом, который застройщик начал строить на садовом участке. Застройщик самостоятельно снёс здание только после того, как появилась угроза изъятия земельного участка.

Сейчас в Сочи ведется ликвидация еще трех самостроев. При это застройщик, напомнили в администрации региона, обязан возвращать средства дольщикам.