Аддис-Абеба, , 19:20 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе начала свою работу конференция «Неделя инноваций Африки — 2019». Конференция организована Эфиопским Центром Инноваций совместно с министерством инноваций и технологий Эфиопии, Африканским Союзом, Международным Центром Осло и Эфиопо-Норвежской Торговой Палатой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем вступительном слове министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия заявил, что необходимо уделять особое внимание инновациям для достижения Повестки дня Африки на период до 2030 года и Повестки дня Африки на период до 2063 года.

Исполнительный директор Эфиопского центра инноваций Аялеу Гизау призвала африканские страны уделять большое внимание развитию технологий во всех сферах.

Цель 6-дневного мероприятия — создать платформу и собрать инновационные африканские, норвежские и международные стартапы, чтобы объединить усилия воедино и поделиться своим опытом, связаться с потенциальными инвесторами, исполнительными органами, международными игроками и совместно работать над устойчивым и инклюзивным развитием Африки.

В мероприятии приняли участие компании, представляющие более 20 инновационных стартапов из Африки, Норвегии и других стран мира.