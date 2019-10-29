Аддис-Абеба, , 19:08 — REGNUM В Аддис-Абебе открылся трехдневный международный учебный форум по поддержке и развитию миротворческой деятельности, организованный совместно посольством Японии и Эфиопским учебным институтом по поддержке мира. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Аддис-Абеба neiljs

Согласно пресс-релизу посольства Японии в Эфиопии, форум собрал участников из многих учебных центров и институтов по поддержанию мира, в том числе из Эфиопии, Кении, Ганы, Египта, Мали, Южной Африки, Руанды и Японии.

В своем вступительном слове посол Японии в Эфиопии Дайсуке Мацунага отметил: «Этот форум является бесценной возможностью для общения, поскольку представители многих центров и институтов миротворчества собрались в одном месте, где они могут обменяться накопленным опытом».

С 2012 года Япония поддерживает Эфиопский учебный институт по поддержанию мира, предоставив эфиопской стороне 2,5 млн долларов США на строительство переговорной площадки Института и разработку учебных программ.