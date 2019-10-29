Абу-Даби, , 18:59 — REGNUM Авиакомпания EtihadAirways объявила об открытии дополнительного рейса из Абу-Даби в Домодедово. Представители авиакомпании отметили, что эти изменения — результат успешного сотрудничества между перевозчиком и аэропортом, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Самолеты EtihadAirways выполняют полеты из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву с 2008 года. За это время более полумиллиона туристов воспользовались уникальным предложением — EtihadAirways единственный перевозчик, предлагающий прямой рейс между столицами. Авиакомпания решила открыть дополнительный ежедневный рейс, отправляющийся из Домодедово в 23.35 и из Абу-Даби в 14.00 по местному времени.

В честь открытия нового рейса стойки регистрации авиакомпании украсили воздушными шарами, а пассажирами были предложены сладкие подарки.