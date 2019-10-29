Верхний Уфалей, Челябинская область, , 18:42 — REGNUM В челябинском Верхнем Уфалее глава городского управления соцзащиты будет привлечена к административной ответственности. Поводом стала ситуация вокруг аварийного дома на улице Ленина, 12А, сообщает пресс-служба областного минсоцотношений.

В ходе проведённой сотрудниками министерства проверки выяснилось, что со стороны сотрудников управления были нарушения в ходе работы с семьями, которые живут в этом аварийном общежитии. Они нарушали служебную этику.

«По итогам проверки главе Верхнеуфалейского городского округа направлено письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника управления социальной защиты», — отметила и.о. министра Татьяна Ильина.

25 октября в Верхнем Уфалее работала специальная комиссия, которую направил губернатор Алексей Текслер. Её члены разбирались с конфликтной ситуацией, которая возникла вокруг этого дома. Они работали в городе допоздна и среди прочего встретились и с жильцами дома.

Губернаторская комиссия работала в территории до позднего вечера, встретилась со всеми семьями, проживающими в доме, и определила план дальнейших действий.

Как сообщало ИА REGNUM, пятиэтажка была построена в 1980-х годах. Стены изнутри поражены плесенью, фундамент и фасад разрушаются. Власти готовят реконструкцию. А 14 семьям обещают купить другое жильё. На расселение потратят 33 млн рублей, а на обследование и реконструкцию здания — 12,1 млн.

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