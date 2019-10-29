Таллин, , 18:39 — REGNUM Порядка 10 тыс. жителей Эстонии в возрасте 16−26 лет не ходят в школу или другие образовательные учреждения, не работают, и никак не участвуют в общественной жизни страны. Такие данные приводит эстонское министерство социальных дел, сообщает сегодня, 29 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

При этом по специальной программе поддержки молодёжи в систему образования или на рынок труда за последние 1,5 года удалось вернуть порядка 600 человек. В этой программе участвует только 44 самоуправления из 215 муниципалитетов.