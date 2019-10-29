Краснодар, , 18:17 — REGNUM Большой этнографический диктант в Краснодаре 1 ноября состоится на 13 площадках, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии краевого центра. Жители Краснодара напишут диктант одновременно с жителями всех регионов страны.

Как сообщили организаторы акции, цель проведения диктанта — уровень этнографической грамотности населения, проверить качество знаний о народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к этнографии как науке.

Участникам диктанта предлагается за 45 минут ответить на 30 вопросов. 20 из них будут общими для всех регионов страны, десять — по региональной тематике. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта 10 ноября, индивидуальные результаты будут известны 12 декабря.