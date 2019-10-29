Москва, , 18:08 — REGNUM В Москве уровень пробок достиг восьми баллов, сообщает 29 октября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

По данным на 18:00, на интерактивной карте красным цветом, означающим медленное движение, выделены улицы центра города, Садовое кольцо, ТТК и участки МКАД. Затруднён путь автомобилистов на Ленинградском, Новорижском и Волоколамском шоссе.

По прогнозу сервиса, пробки останутся на дорогах Москвы до 21:00, после чего постепенно пойдут на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦОДД не рекомендовал москвичам вечеров 29 октября пользоваться автомобильным транспортом. Причина — похолодание, способное спровоцировать серию мелких ДТП.