Белгород, , 17:56 — REGNUM Законопроект по сохранению лесополос появится в Белгородской области. Документ утвердит уполномоченный орган, который будет привлекать к ответственности тех, кто мусорит в лесополосах и портит зелёные насаждения. В ближайшее время его внесут на рассмотрение депутатов облдумы, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального парламента.

В департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды региона провели инвентаризацию лесополос. Проверка выявила критические экологические показатели — 90% лесополос находится в неудовлетворительном состоянии.

«Есть просто повреждения, есть недостаточный уход, захламление и так далее. Здесь идёт речь о придорожных лесополосах, прибалочных и пылезащитных», — рассказал вице-губернатор, начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Станислав Алейник.

Законопроект устранит правовой пробел. В нём определят, кто отвечает за состояние насаждений, закрепят порядок их учёта, а также меры ответственности за повреждение и загрязнение лесополос.