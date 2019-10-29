Белгород, 29 октября 2019, 17:56 — REGNUM Законопроект по сохранению лесополос появится в Белгородской области. Документ утвердит уполномоченный орган, который будет привлекать к ответственности тех, кто мусорит в лесополосах и портит зелёные насаждения. В ближайшее время его внесут на рассмотрение депутатов облдумы, сообщили 29 октября в пресс-службе регионального парламента.
В департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды региона провели инвентаризацию лесополос. Проверка выявила критические экологические показатели — 90% лесополос находится в неудовлетворительном состоянии.
Законопроект устранит правовой пробел. В нём определят, кто отвечает за состояние насаждений, закрепят порядок их учёта, а также меры ответственности за повреждение и загрязнение лесополос.