Елец, Липецкая область, , 17:34 — REGNUM В Липецкой области бывший сотрудник полиции приговорен к семи годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, сотрудник правоохранительных органов вместе со своими знакомым организовывал «закладки» с наркотиками в Ельце и был задержан во время сбыта очередной партии.

У задержанных нашли почти 10 грамм наркотического вещества и мобильный телефон, с помощью которого фиксировались координаты тайников. Экс-полицейский сразу признал вину и сообщил о местоположении ещё 70 тайников с наркотиками.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Материалы в отношении второго фигуранта дела были выделены в отдельное производство и рассматриваются в суде.