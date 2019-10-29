Копейск, Челябинская область, , 17:29 — REGNUM 13-летний школьник из челябинского Копейска Дмитрий Новосёлов посмертно награждён медалью «За спасение погибавших». Указ подписал президент России Владимир Путин.

Юнармеец Дмитрий учился в школе №48 Копейска. Его жизнь оборвалась 24 мая. Он с друзьями отдыхал возле карьера недалеко от города. Рядом были дети. Край карьера обрушился, и двое детей оказались в воде, начали тонуть. Герой бросился за ними, спас, но сам не выбрался.

Дмитрий хотел стать офицером. Похоронили его 29 мая как героя. Именем героя собирались назвать школу, в которой он учился.

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