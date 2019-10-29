Грозный, , 17:19 — REGNUM В Чечне проведена проверка по факту падения ребенка с пятого этажа многоэтажного дома. Полуторагодовалая девочка получила серьезные травмы, но выжила.

Прокурор республики назначил по данному факту проверку. В ходе нее было установлено, что несчастный случай произошел в сентябре 2019 года. Ребенок, оставшись без присмотра, вышел на балкон и выпал вниз.

Семья, в которой воспитывалась девочка, является многодетной, пишет ИА «Грозный-информ». Кроме нее, в семье еще шестеро детей. При этом родители никогда не привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Не стояли они и на профилактическом учете.

На основании этого прокуратура сочла правильным отказать в возбуждении уголовного дела по факту получения ребенком травм при падении с высоты. А в отношении матери было возбуждено производство об административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

Как ранее сообщала прокуратура Чечни, в 2019 году в республике зарегистрировано три факта падения детей с высоты. В двух случаях дети погибли.