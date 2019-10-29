Половинский район, Курганская область, , 17:07 — REGNUM В Половинском районе Курганской области мёрзнут жители двух сёл. Им предстоит суровая зима, если коммунальное предприятие «Единство» не обеспечит необходимый запас топлива для стабильной работы котельных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе ведомственной проверки установлено, что котельные в сёлах Половинное и Сумки требуют ремонта, а запас топлива на отопительный сезон не создан. Это при том, что данные котельные отапливают социальные объекты.

Прокуратура через суд обязала коммунальное предприятие «Единство» обеспечить запас топлива в котельных в количестве 70% потребности в отопительном сезоне, а также провести ремонт котельного оборудования.

Отметим, что в Зауралье уже месяц как в разгаре отопительный сезон. Однако ранее сообщалось, что Курганская область оказалась самой отстающей в Уральском федеральном округе по готовности к зиме.

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