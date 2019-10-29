Екатеринбург, , 17:03 — REGNUM Отец жителя Екатеринбурга Владимира В., обвиняемого в смертельном ДТП с гибелью двоих человек, вызван на допрос в СКР. Об этом заявил журналистам адвокат Александр Шумилов, который представляет интересы родственников погибших.

По его словам, гражданин даёт показания о том, как его моча оказалась в банке с именем его сына.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины. Погибли водитель такси и его пассажир.

Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков. Однако затем адвокат Шумилов заявил журналистам о том, что произошла подмена. А по анализу слюны отца обвиняемого выяснилось, что моча принадлежит ему, а не сыну.

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