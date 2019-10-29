Брянск, , 17:02 — REGNUM Госавтоинспекция Брянска 29 октября настоятельно порекомендовала автовладельцам города сменить летние шины на зимние, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории области ожидается понижение температуры воздуха до — 5 градусов в ночные часы, возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Из-за низкой температуры и осадков в утреннее и вечернее время на дорогах может образоваться гололедица. Соблюдение скоростного режима, правильно выбранная дистанция между транспортными средствами и своевременная смена шин поможет водителям избежать неприятностей на дороге.

«Избегайте лишних манёвров и резкого торможения. Приближаясь к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам обязательно снижайте скорость. Особое внимание следует обратить на техническое состояние своего автомобиля, проверить работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора», — напомнили в брянской Госавтоинспекция.

В Гидрометцентре РФ уточнили, что с 29 по 31 октября по северу Центрального федерального округа перемещается циклон, который принесёт с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.