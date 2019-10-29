Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Инженеры стали одной из самых востребованных профессий на петербургском рынке труда. К такому выводу пришли исследователи рекрутинговой компании HeadHunter.

Они подсчитали, что 11% от всех предложений инженерных вакансий в России приходятся на Петербург. В этом Северная столица уступила лишь Москве, где ищут 21,1% из всех российских инженеров. Третьим регионом в списке стала Московская область с 4,6% запросов на инженеров.

В целом, по данным экспертов, за последние шесть лет число вакансий на инженерные специальности в России утроилось. В Петербурге это число выросло в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом. В остальных регионах Северо-Западного федерального округа картина еще более впечатляющая: число вакансий для инженеров увеличилось в четыре раза.

В сравнении с 2018 годом в Петербурге рост составил к концу сентября около 30%. Среди самых популярных специализаций — инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры ПТО и инженеры по качеству.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему граждане предпочитают оставаться безработными — эксперт