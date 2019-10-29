Цумадинский район, Дагестан, , 17:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Дагестане заподозрили в мошенничестве двух женщин, которые почти четыре года незаконно получали пособия по утере кормильца. Сумма выплат за этот период превысила 1,5 млн рублей, пишет 29 октября «Интерфакс-Юг».

Злоумышленницы проживают в Цумадинском районе Дагестана и являются бывшими женами уничтоженного в Сирии боевика Магомедхана Даудова. Ранее он находился в международном розыске за совершение террористического акта и участие в незаконном вооруженном формировании.

Подозреваемые представили поддельные документы о смерти Даудова в отделение Пенсионного фонда в селе Агвали, после чего получали пособия в период с 1 октября 2015 года по 29 июля 2019 года.

Одна из женщин получила на одного ребенка около 400 тыс. рублей, вторая на двоих детей — около 1,2 млн рублей. В мошенничестве злоумышленницам помогала местная жительница, с которой они делились полученными деньгами.

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