Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Одного из крупных подрядчиков, принимавших участие в строительстве стадиона на Крестовском острове (ныне «Газпром Арена») обыскивают сотрудники Главного следственного управления СКР, экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим также, что следствие о растрате и хищении средств при строительстве стадиона проводится не в первый раз. На этот раз оперативники ищут следы крупного мошенничества у генподрядчика — ООО «Группа компаний «Охрана».

Предполагается, что компания или ее поставщики завышали стоимость оборудования системы безопасности на сумму от 30% до 100%. Также допускается и то, что на стадионе работают видеокамеры более низкого качества, чем те что указаны были в закупочных документах.

«Обыски проводят сотрудники главного аппарата СК», — пояснил ИА REGNUM источник близкий к следствию.

По данным «Фонтанки», всего проходит 25 обысков. «Часть полученных бюджетных средств могла перечисляться на расчетные счета нерезидентов в Латвии. В связи с этим был направлен запрос в филиал Национального центрального бюро Интерпола по Петербургу и Ленобласти», — отмечает это издание.

Напомним, футбольный стадион в Петербурге начали строить в 2007 году и смогли сдать лишь спустя 11 лет, перед началом чемпионата мира по футболу в 2018 году. Изначально стоимость строительства стадиона оценивали в 6,7 млрд рублей, к концу строительства сумма изменилась, она составляет более 50 млрд рублей.