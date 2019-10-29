Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики. Вместо него это сделал его отец, заявил журналистам адвокат Александр Шумилов, который защищает интересы вдовы одного из погибших.

По его словам, у отца обвиняемого взяли слюну на анализ. Так и выяснилось, что моча принадлежит не тому, на чьё имя записана, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 4 августа на улице Малышева. Погибли два человека: таксист и его пассажир.

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