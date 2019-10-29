Черкесск, , 16:49 — REGNUM Власти города Черкесска выделили земельный участок под приют для бездомных животных. Такое решение принял мэр города Руслан Тамбиев после обращения к нему благотворительной организации «Бездомных нет», сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе администрации столицы Карачаево-Черкесии.

Ранее в городе действовал приют, организованный два года назад, но его инициаторы арендовали под него земельный участок, на что приходилось тратить денежные средства, которые теперь пойдут на уход за животными.

Депутаты Черкесска пообещали и в дальнейшем оказывать помощь благотворительной организации. В настоящее время некоммерческий благотворительный фонд помощи безнадзорным животным «Бездомных нет» существуют за счет пожертвований горожан. В приюте содержатся около 40 собак и 70 кошек.