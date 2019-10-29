Тверь, 29 октября 2019, 16:46 — REGNUM В Тверской области завершается восстановление электроснабжения основной сети, большая часть поврежденных линий основной сети введена в работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительства Тверской области, которое 29 октября провёл губернатор Игорь Руденя.
Оперативная информация о текущей ситуации поступает главе региона, восстановление электроснабжения находится на личном контроле губернатора, накануне, 28 октября, Игорь Руденя совершил облёт пострадавших от стихии территорий.
Электроснабжение нескольких районов Тверской области было нарушено в ночь с 27 на 28 отября из-за сильного ветра. Уже в ночь на 28 октября энергетики восстановили работу основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском и Осташковском районах. В ночь на 29 октября подключили линию Пищалкино-Бежецк, днём 29 октября восстановили электроснабжение в Весьегонске, Лесном, Фирово, Бологом.
В настоящее время ведется работа по индивидуальным заявкам в сетях 0,4 кВ: энергетики предупреждают о возможных локальных отключениях при переводе с резервных схем на штатную.