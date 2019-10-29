Тверь, , 16:46 — REGNUM В Тверской области завершается восстановление электроснабжения основной сети, большая часть поврежденных линий основной сети введена в работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительства Тверской области, которое 29 октября провёл губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья. Ущерб от урагана во многом был снижен благодаря мерам по развитию электроснабжения Тверской области, реализованным за последние годы», — прокомментировал ситуацию Игорь Руденя.

Оперативная информация о текущей ситуации поступает главе региона, восстановление электроснабжения находится на личном контроле губернатора, накануне, 28 октября, Игорь Руденя совершил облёт пострадавших от стихии территорий.

Электроснабжение нескольких районов Тверской области было нарушено в ночь с 27 на 28 отября из-за сильного ветра. Уже в ночь на 28 октября энергетики восстановили работу основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ в Селижаровском и Осташковском районах. В ночь на 29 октября подключили линию Пищалкино-Бежецк, днём 29 октября восстановили электроснабжение в Весьегонске, Лесном, Фирово, Бологом.

В настоящее время ведется работа по индивидуальным заявкам в сетях 0,4 кВ: энергетики предупреждают о возможных локальных отключениях при переводе с резервных схем на штатную.