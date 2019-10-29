Москва, , 16:46 — REGNUM Большинство многодетных семей не знают о положенных им льготах из-за того, что деньги, выделяемые из бюджета на поддержку СМИ, идут на пиар чиновников и органов власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Комментируя опрос Общественной палаты России, согласно которому только 35% семей с детьми знают о положенных им льготах, депутат отметила, что в Москве подобные меры связаны с тем, что население не получает информацию о возможности получить социальную поддержку. В то же время миллиарды рублей идут из бюджета столицы на поддержку СМИ. По мнению Енгалычевой, эти средства выделяются для пиара столичных органов власти.

«Нужно доносить важную для людей информацию и не писать о том, как хорошо работают чиновники. Сейчас в Мосгордуме при обсуждении бюджета сталкиваемся с тем что правительство Москвы рассказывает, как всё хорошо, в том числе для льготников. Но люди об этом даже не знают. Правительство Москвы выделяет огромные средства на СМИ на собственный пиар, а они должны вместо пиара доносить информацию что есть льготы для семей с детьми, обо всем этом должны доносить информацию», — сказала депутат Мосгордумы.

Также Енгалычева отметила, что помимо широкого освещения в СМИ возможности получить соцподдержку следует ввести новые льготы. Среди таковых депутат назвала бесплатное питание для всех учащихся столичных школ и создание кружков в школах, где дети смогли бы участвовать в творческих мероприятиях. Также необходимо повысить все действующие социальные пособия, уверена депутат.