Москва, , 16:37 — REGNUM В России подделка нотариальных документов больше не имеет смысла. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM нотариус Москвы, член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин.

Юрист прокомментировал резонансное уголовное дело в отношении организованной группы, которая использовав фиктивные завещания присвоила, по данным следствия, 15 квартир в Москве.

«Ошибочно думать, что завещание, как и любой другой документ с печатью нотариуса, — это то, чем прежде всего решат воспользоваться мошенники, чтобы заполучить чужую недвижимость. Сегодня подделка нотариального документа не имеет вообще никакого смысла и не приносит ожидаемых преступниками результатов», — заявил Сагин.

Он рассказал, что информация по каждому удостоверенному нотариусом завещанию вносится в электронную базу данных нотариата — так называемую Единую информационную систему. Такой порядок закреплен законом и действует еще с 2014 года.

«То есть и нотариусы, и ряд взаимодействующих с нотариатом ведомств (в том числе Росреестр) могут оперативно выяснить, действительно ли удостоверялся предъявляемый им документ, вносились ли в него впоследствии изменения и не отменялся ли он наследодателем. Этих сведений вполне достаточно, чтобы выявить подделку. В случае обнаружения подозрительных документов нотариусы немедленно передают информацию в правоохранительные органы», — пояснил собеседник.

Доступ к системе, отметил Александр Сагин, имеют все нотариусы РФ. Представители других ведомств имеют возможность направить в нотариат электронный запрос и так же в цифровом виде получить оперативный ответ о действительности того или иного нотариального документа. Оцифровке на сегодняшний день подлежит каждый документ, удостоверенный нотариусом РФ, — будь то одностраничная доверенность или сложный договор по отчуждению недвижимого имущества.

«Если же мы говорим о подлинных нотариальных документах, которые удостоверены нотариусом с ошибкой или какими-то нарушениями (что встречается крайне редко), то весь ущерб гражданам, если такой был причинен по вине нотариуса, будет полностью возмещен благодаря системе полной имущественной ответственности нотариуса. Многоступенчатая система страхования, работающая в нотариате, а также Компенсационный фонд ФНП гарантируют гражданам и юридическим лицам возмещение убытков любого размера», — сказал он.

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