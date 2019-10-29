Ставрополь, , 16:33 — REGNUM Более 8,5 тыс. соискателей посетили ярмарку вакансий, состоявшуюся в городе Ставрополе. Предложениями работодателей заинтересовались более 2 тыс. посетителей, из них 980 получили приглашения на работу, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе администрации города.

В едином дне ярмарок вакансий приняли участие более 140 работодателей, в том числе ряд крупных региональных предприятий. Потенциальным соискателям предложили свыше 11,5 тыс. свободных мест, причем, 8,5 тыс. из них — по рабочим профессиям.

По данным пресс-службы, на ярмарке были представлены практически все отрасли экономики: строительство, промышленность, торговля, управление, финансы, страхование и пенсионное обеспечение, общественное питание и другие. Кроме того, в рамках работы ярмарки представители учебных заведений познакомили абитуриентов со специальностями, пользующимися спросом на рынке труда.