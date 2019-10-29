Москва, , 16:35 — REGNUM В районе Раменки на западе Москвы задержали подозреваемого в краже стоек дорожного ограждения. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение от представителя строительной компании о пропаже 400 стоек дорожного ограждения. Сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего приезжего по подозрению в преступлении.

Следствие установило, что злоумышленник воспользовался служебным положением и тайно погрузил в грузовой автомобиль упаковки со стойками дорожного ограждения. Мужчина продал их, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.