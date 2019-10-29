Москва, 29 октября 2019, 16:35 — REGNUM В районе Раменки на западе Москвы задержали подозреваемого в краже стоек дорожного ограждения. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Ранее в полицию поступило сообщение от представителя строительной компании о пропаже 400 стоек дорожного ограждения. Сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего приезжего по подозрению в преступлении.
Следствие установило, что злоумышленник воспользовался служебным положением и тайно погрузил в грузовой автомобиль упаковки со стойками дорожного ограждения. Мужчина продал их, а денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.