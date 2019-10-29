Скопинский район, , 16:31 — REGNUM Серьёзные нарушения при проведении порубочных работ на территории «Казенного леса» в Скопинском районе Рязанской области выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Лесозаготовители незаконно вырубали лучшие деревья, скрывая пни без специальной метки, разрешающей работу. По факту выявленных нарушений общественники направили обращения в министерство природопользования и природоохранную прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рязанском отделении ОНФ.

«Казенный лес» расположен возле села Ивановка, местные жители и обратили внимание на то, что из массива лесовозы регулярно вывозят дуб, липу и другие ценные породы. В целом, рубка ведётся на законных основаниях, ей занимается ей одна из крупныхлесозаготовительных компаний региона. Сотрудники местного лесничества выбирают деревья для вырубки, разновозрастные больные и перестойные, обозначают их специальными метками, а затем к работе приступают лесорубы. Однако на деле лесозаготовители выбирали на делянке кондиционные деревья, и не вывозили за собой порубочные остатки. Экземпляры с метками так и остались стоять нетронутыми.

«Ранее мы направляли обращение в Министерство природопользования регионас предложением не отдавать массивы, подобные «Казенному лесу», в аренду лесозаготовителям. Низкое качество их работы, отсутствие должного контроля — всё это не способствует развитию лесного фонда на территориях, где его и без того крайне мало», — рассказал сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Рыбаков.

Активисты ОНФ считают, что вести промышленную рубку в таких местах неверно и написали обращение в природоохранную прокуратуру. Факт незаконной вырубки леса задокументировали.

«Лес в Скопинском районе необходимо сохранять и беречь. Учитывая малую площадь, для муниципалитета он имеет важнейшее социальное и экологическое значение. На счету должно быть буквальное каждое дерево. Мы разделяем опасения местных жителей и намерены добиваться наведения порядка. Ждём оперативной реакции со стороны чиновников и правоохранителей», — заявила депутат Государственной Думы РФ, член регионального штаба ОНФ Елена Митина.

В Скопинском районе лесные угодья составляют всего 6% от всей территории муниципального образования.