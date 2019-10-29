Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Спецборт санитарной авиации доставил в Петербург 31-летнюю Киру Ш., впавшую в кому во время отдыха в Турции. Об этом сообщает в своем микроблоге вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, курирующая городское здравоохранение.

«Петербурженка доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург. Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — говорится в сообщении чиновницы.

Отметим, состояние женщины оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, петербурженка вместе с малолетней дочкой и матерью отправилась в отпуск в Турцию. Спустя несколько дней отдыха у женщины произошел инсульт, а затем, как предполагают врачи, инфаркт мозга. Чтобы стабилизировать ее состояние, турецкие врачи ввели женщину в вегетативную кому.

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