Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В Шумерле в Чувашии завершается подготовка участка на месте строительства Сурского оборонительного рубежа, где 2 ноября состоится военно-историческая реконструкция «Зима 41 года: невидимый подвиг в тылу». Поисковики воссоздадут начало строительства линии обороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для реконструкции заготовлены кирки, лопаты, ломы, глиняная и деревянная кухонная утварь, керосинка и буржуйка, патефон и одежда для строителей (их тогда называли бойцами) того периода. Будут разводиться костры, как это было в 1941 году — напомним, в тот год морозы в ноябре и декабре достигали 40-градусной отметки, и руки были стёрты не только до мозолей, но и до крови.

Будут организованы командный и медицинские пункты. Начало строительства будет предварять митинг о необходимости строительства и значении Сурского рубежа, будет зачитан приказ и выступит комиссованный раненый солдат. Покажут также приезд и работу сапёрной роты, в том числе с использованием дымовой шашки и взрывпакета. Можно также будет увидеть, в каких условиях и чем питались строители Сурского рубежа. Будет полевой концерт.

В настоящее время на участке продолжаются подготовительные работы, укрепляется землянка, обновляются окопные ходы, ставятся щиты. Идёт разметка местности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября исполнилось 78 лет со дня начала строительства в Чувашии Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые были возведены за рекордные 45 дней и при участии до 100 тыс. человек ежедневно. В случае прорыва обороны Москвы они должны защитить Родину от врага на подступах к Казани.

Линия обороны была построена народом вручную, став памятником трудового подвига. Прибрежные сурские поля и леса до сих пор являются живыми хранителями тех событий: ещё можно наткнуться на сохранившиеся ходы сообщения и окопы, противотанковые рвы, командные пункты, артиллерийские площадки, огневые точки.

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