Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений о нарушении жилищных прав жителей недостроенных домов во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает центральный аппарат СКР 29 октября.

Главу Следственного комитета заинтересовало сообщение о том, что несколько семей во Всеволожском районе Ленинградской области вынуждены жить в недостроенных квартирах новостроек. В домах, которые должны были сдать еще в 2017 году, до сих пор нет света, воды и тепла.

«Застройщик обанкротился и дом остался недостроенным», — отмечено в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил изучить доводы граждан, озвученные в СМИ и при необходимости принять соответствующие меры по восстановлению их жилищных прав.

«Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Долгострои Ленобласти завершат с помощью Федерации

Отметим, Ленинградская область входит в список регионов с наибольшим количеством долгостроев и обманутых дольщиков по стране. По данным областного правительства, на территории региона имеется 32 проблемных долгостроя и около 400 обманутых дольщиков. В свою очередь гостройнадзор оперирует другими данными, указывая на то, что в скором времени к этому списку добавятся еще 24 компании-застройщика, которые в настоящий момент находятся на разных стадиях банкротства. Таким образом в регионе будет насчитываться порядка 10,3 тысяч обманутых дольщиков.

Самые крупные долгострои располагаются в самом густонаселенном районе региона — Всеволожском — ЖК «Тридевяткино царство» (1180 дольщиков, готовность 10% — 60%), ЖК «Ленинградская Перспектива» (126 дольщиков, готовность 30%), ЖК «Радужный» (1071 дольщик, готовность 4% — 62%), ЖК «Галактика» (383 дольщика, готовность 30%).

Читайте ранее в этом сюжете: До конца 2019 года в Ленобласти введут 2 млн кв. метров жилья