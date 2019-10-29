Удомля, Тверская область, , 16:05 — REGNUM Студенты Белорусского государственного университета, обучающиеся по специальности «Ядерная физика и технологии», завершили производственную практику на Калининской АЭС в Тверской области. Об этом 29 октября сообщили в управлении информации и общественных связей электростанции.

Калининская АЭС A.Savin

Подготовка будущих белорусских атомщиков включала теорию и практику в области эксплуатации систем и оборудования реакторного и турбинного цехов. Две недели студенты изучали специфику производства энергии, побывали в основных производственных подразделениях АЭС.

Также для практикантов были проведены занятия в технических классах и на полномасштабном тренажере блочного пункта управления энергоблоком.

Калининская атомная электростанция расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля и около одноименного города. В составе АЭС работают четыре энергоблока установленной мощностью 1000 МВт каждый. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом».

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